Mughini: 'Sarri? Ingaggiarlo una follia di Paratici e Nedved. Pirlo mi piace' (Di domenica 9 agosto 2020) Il giornalista e scrittore Giampiero Mughini, noto tifoso della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'esonero di Maurizio Sarri. 'Ingaggiare Sarri è stata un'idea folle venuta a due uomini molto esperti di calcio come Paratici e Nedved. Io non capisco come possano aver ... Leggi su 100x100napoli

