GP Brno gara Moto3: la consacrazione di Dennis Foggia (Di domenica 9 agosto 2020) La gara della Moto3 del GP di Brno è il giorno di Dennis Foggia. Il pilota romano, alla sua prima stagione con il Leopard Racing, resiste agli attacchi di Albert Arenas e di Ai Ogura, in un ultimo giro emozionante. E si porta a casa la prima vittoria della carriera, lasciandosi alle spalle un periodo difficile. Arenas è secondo, ma è molto contento. Lo spagnolo del Team Aspar risente ancora dell’infortunio del Gp d’Andalusia, ed ha corso per difendere la leadership del mondiale. Una seconda posizione che per lui vale come una vittoria. Terza posizione per Ai Ogura, che fino all’ultimo ha tentato di strappare il primo posto a Foggia, con staccate al limite. Quinta posizione per John McPhee, partito addirittura 18esimo! Con il quarto posto, ... Leggi su sport.periodicodaily

