E’ morta Franca Valeri, a pochi giorni dal centesimo compleanno (Di domenica 9 agosto 2020) Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. Aveva compiuto 100 anni appena nove giorni fa e l’Italia l’aveva celebrata in abbondanza. Parliamo di Franca Valeri, nata il 31 luglio del 1920 e morta il 9 agosto del 2020. La attrice verrà ricordata per tanti ruoli interpretati tra teatro, radio, cinema e tv, ma soprattutto verrà ricordata per quelle che possono considerate a tutti gli effetti delle “maschere” da lei caratterizzate, dalla signorina Snob a Cesira la manicure, fino alla sora Cecioni. Da ricordare il David alla carriera assegnatole quest’anno, ultimo di una serie di tributi ad una grandissima dello spettacolo (ricordiamo come fu omaggiata nel 2014 a Sanremo, quando prese parte alla seconda serata del festival condotto da Fabio Fazio e Luciana ... Leggi su nonsolo.tv

Corriere : ?? È morta Franca Valeri - chedisagio : ?? E da grande attrice, esce di scena con classe e in silenzio. Addio, grande Franca È morta Franca Valeri, avev… - Agenzia_Ansa : E' morta Franca Valeri. L'attrice aveva appena compiuto 100 anni - bimperatrice : Una Signora se ne va sempre in grande stile e così dopo una sobria ed elegante festa a celebrare il suo centesimo c… - nestquotidiano : E’ morta Franca Valeri -