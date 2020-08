Criptovalute: Chainlink scala le classifiche, è reginetta estiva (Di domenica 9 agosto 2020) LINK è ora pronta per superare il Bitcoincash? Su base settimanale, riporta Denys Serhiichuk , sul sito Internet u.today , le quotazioni di Chainlink sono aumentate di oltre il 60% a conferma del ... Leggi su traderlink

Sentiamo spesso parlare di denaro programmabile nel contesto della tecnologia blockchain e, in particolare, di Ethereum, senza dubbio la piattaforma blockchain più conosciuta dopo Bitcoin. Se vogliamo ...Gli ultimi mesi hanno visto l’arrivo di un’ondata di denaro fresco nei mercati crypto, da vendite di token sovraffollate a aumenti dei prezzi del 100%+ per token come Cardano (ADA), Chainlink (LINK) e ...