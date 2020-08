Tweet ad Al Sisi per la liberazione di Patrick Zaki (Di sabato 8 agosto 2020) Per rafforzare la campagna che vuole ottenere la scarcerazione di Patrick, Amnesty International ha pensato di dover marcare un giorno del calendario: il giorno del suo arresto formale, avvenuto l’8 febbraio, preceduto da lunghe ore di sparizione forzata, e intendiamo, ogni 8 del mese, fino a quando sarà necessario, fare di questa giornata un momento di mobilitazione straordinaria. Da ieri è iniziata così una giornata dedicata a Patrick su Twitter alla quale al momento stanno già partecipando in tantissimi. E, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Per rafforzare la campagna che vuole ottenere la scarcerazione di Patrick, Amnesty International ha pensato di dover marcare un giorno del calendario: il giorno del suo arresto formale, avvenuto l’8 f ...

Sagre: la resa ora è ufficiale

"Abbiamo sperato fino all’ultimo di riuscire o organizzare qualche sagra ma non c’è stata possibilità". Con queste parole Flavio Sisi, presidente del comitato sagre, annuncia la definitiva resa per il ...

"Abbiamo sperato fino all'ultimo di riuscire o organizzare qualche sagra ma non c'è stata possibilità". Con queste parole Flavio Sisi, presidente del comitato sagre, annuncia la definitiva resa per il ...