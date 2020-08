Salvini a “quelli di Bella Ciao”: «Mi avete rotto le scatole, andate a lavorare in cantiere» (Di sabato 8 agosto 2020) Matteo Salvini continua il suo tour in Toscana. E si ripete sempre la stessa scena, con i soliti militanti della sinistra che si riuniscono per contestarlo cantando Bella Ciao. Si coprono di ridicolo, scimmiottano i compagni degli anni Settanta e hanno una loro idea di democrazia, dove la libertà di pensiero è solo la loro. Salvini: «Siamo orgogliosi di essere italiani» Ma i centri sociali sono isolati, ormai il loro gioco è scoperto, com’è altrettanto scoperto quello delle Sardine. A stenderli ci vuole poco e Salvini li strapazza. «andate in cantiere invece di rompere le scatole», dice ad Empoli. Poi aggiunge: «Dite da tempo che siamo fascisti, noi siamo solo italiani. E siamo orgogliosi di ... Leggi su secoloditalia

