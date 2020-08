Caterina Balivo arrabbiata nera contro un utente web, l’attacco social: “Muori di fame…” (Di sabato 8 agosto 2020) Caterina Balivo in vacanza con la sua famiglia Dopo il clamoroso addio a Vieni da me, Caterina Balivo al momento si trova senza nessuno programma da condurre. In attesa di conoscere il suo futuro professionale, la 40enne si sta godendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia. Un tour delle migliori località del nostro Paese, rispettando la promessa che aveva fatto mesi fa, ovvero di rimanere in Italia per contribuire alla ripresa dell’economia dopo la pandemia da Coronavirus. Nonostante l’assenza dal piccolo schermo, l’artista napoletana è particolarmente attiva sui suoi canali social dove posta dei contenuti. Infatti è possibile vedere delle foto e dei video che la mostrano insieme alle persone care. Tuttavia c’è qualcuno che si è spinto ... Leggi su kontrokultura

