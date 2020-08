Calciomercato Benevento, si valutano due profili (Di sabato 8 agosto 2020) Stagione da record archiviata per il Benevento che ha letteralmente dominato il campionato cadetto, è già tempo di pensare al mercato in vista della prossima stagione: i sanniti infatti non sono intenzionati a disputare un’altra stagione da outsider, come quella di esordio in massima serie pochi anni fa, ma vogliono un posizionamento tranquillo, ed in tal senso il mercato andrà in questa direzione. Parametro 0 “di lusso” Molto importante per una neopromossa puntare, seppur parzialmente sui calciatori svincolati così da risparmiare sostanziose somme di cartellino. Per l’attacco si è puntato inizialmente su Loic Remy, attaccante francese ex Chelsea e Lille con il quale si è trovato in breve tempo un accordo totale, ma il trasferimento è saltato per la mancata idoneità sportiva. Il ... Leggi su giornal

Ascoli Calcio, forte interessamento della neopromossa Reggiana per il terzino Andreoni

Tra i calciatori dell'Ascoli che vedranno il proprio contratto scadere il prossimo 31 Agosto c'è anche Cristian Andreoni (gli altri sono Michele Troiano, Nahuel Valentini e Mario Piccinocchi). Il 28en ...

Reggiana imbattuta in casa dal 2018 come lei in Europa solo Liverpool e Real

REGGIO EMILIA L’ultimo turno di stagione regolare di Serie A ha portato alla Reggiana l’ennesimo motivo per festeggiare. Perdendo all’Allianz Stadium, in casa, contro la Roma per 3-1, la Juventus ha l ...

