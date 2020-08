A Vite al limite sfiorava i 330 kg ma oggi, nonostante un percorso difficile, Ashley Dunn è un’altra (Di sabato 8 agosto 2020) Chi segue ‘Vite al limite’, il programma di successo trasmesso su Real Time che negli Usa si chiama ‘My 600lb life’, sa bene che trascorso almeno un anno dall’inizio del percorso di dimagrimento intrapreso nella nota clinica di Houston, Texas, escono aggiornamenti e foto su come sono cambiati i protagonisti. Punta di diamante dello show è il chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, il dottor Nowzaradan, che in ogni puntata si trova di fronte a grandi sfide, tutte per riuscire ad aiutare i suoi pazienti affetti da gravi obesità e controversi rapporti con il cibo. Il chirurgo propone ai suoi pazienti di intraprendere un percorso per ridurre la dipendenza dal cibo, arrivando a perdere prima il peso necessario per accedere all’intervento ... Leggi su caffeinamagazine

giovannaconfal4 : Io ricordo un film con al pacino lui faceva lo spacciatore e consumava cocaina a tonnellate. Mondo crudele e violen… - PeppePoppi : @asc26pm Potrei dirti la stessa cosa, visto che non hai un volto. Se non hai mai seguito vite al limite, non scrivere . Moralista . - infoitcultura : Vite Al Limite: che fine ha fatto Maja Radanovic oggi? - infoitcultura : Maja Radanovic Vite al Limite oggi è irriconoscibile: le foto sono sconvolgenti - infoitcultura : Maja Radanovic Vite Al Limite: la sua trasformazione è impressionante -