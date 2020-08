Salvini e la mascherina “memento audere semper” (Di venerdì 7 agosto 2020) Matteo Salvini ha sfoggiato ieri una mascherina con la scritta “Memento audere Semper” durante il suo giro elettorale nelle Marche. Il motto in lingua latina, che significa “Ricorda di essere sempre audace”, fu coniato dal poeta Gabriele D’Annunzio per fondere l’acronimo MAS con quello del Motoscafo Armato Silurante, strumento bellico usato nella prima e nella seconda guerra mondiale utilizzato contro i sommergibili. I MAS vennero utilizzati nella Beffa di Buccari, ovvero un’incursione militare armata ai danni della marina austro-ungarica nella baia di Buccari (Bakar, in Croazia). Solo alcuni mesi prima c’era stata la disfatta di Caporetto, che aveva abbattuto il morale degli italiani, ma un’azione militare del dicembre 1917 su Trieste aveva già mandato a segno una nuova ... Leggi su nextquotidiano

