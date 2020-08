Formula 1, Gp 70 Silverstone: le prove libere in diretta dalle 12 (Di venerdì 7 agosto 2020) Per la Formula 1 inizia il secondo week-end consecutivo a Silverstone . Questa volta sul circuito ricavato da un ex aeroporto della Raf va in scena il cosiddetto Gp 70 vale a dire il Gran premio che ... Leggi su quotidiano

repubblica : Formula 1, Silverstone: Vettel scherza sul suo futuro: 'Ho tante opzioni, magari anche il divano o un gioco da tavo… - SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - Fra_Valente_cek : RT @SkySportF1: Tutti gli aggiornamenti da Silverstone e le ultime sul caso Racing Point con il verdetto della FIA #SkyMotori #F1 #Formula1… - Motorsport_IT : #F1 | Seguite il primo turno di prove libere del Gran Premio 70° Anniversario che si tiene in questo weekend a Silv… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Silverstone Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Silverstone in tv Sky Sport Bottas in Mercedes nel 2021. Wolff: "Porta punti e va d’accordo con Hamilton"

Valtteri Bottas correrà con la Mercedes anche il prossimo anno: l’annuncio è stato dato oggi a Silverstone, pressoché scontata dopo che George Russell è stato confermato alla Williams. L’ipotesi di un ...

F1, c'è la condanna per Racing Point: multa e penalità, reprimenda per due GP

La decisione era attesa da giorni, la condanna per Racing Point arriva a poche ore dall'avvio della prima sessione di libere del GP del 70° anniversario a Silverstone. Saranno 400mila euro di multa e ...

Valtteri Bottas correrà con la Mercedes anche il prossimo anno: l’annuncio è stato dato oggi a Silverstone, pressoché scontata dopo che George Russell è stato confermato alla Williams. L’ipotesi di un ...La decisione era attesa da giorni, la condanna per Racing Point arriva a poche ore dall'avvio della prima sessione di libere del GP del 70° anniversario a Silverstone. Saranno 400mila euro di multa e ...