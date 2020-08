William e Kate Middleton, la «sfida» in sala giochi (che è voglia di normalità) (Di giovedì 6 agosto 2020) Una sfida ai videogame, come due innamorati in vacanza. William d’Inghilterra e Kate Middleton hanno trascorso una divertente mattinata in una sala giochi di Barry Island, località di villeggiatura nel sud del Galles. Senza figli al seguito (anche se la situazione sarebbe piaciuta molto a George, Charlotte e Louis), i Cambridge si sono cimentati in una serie di prove, ma non hanno portato a casa premi. Leggi su vanityfair

Kate Middleton e le vacanze scontate a casa di nonno Carlo

Solo 4 giorni. Ma in paradiso. Non a Mustique, l’isola caraibica. Kate Middleton e William hanno portato i figli in vacanza in un paradiso molto più vicino. Vacanze brevissime, quest’anno. Ma disintos ...

