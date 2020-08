Siviglia-Roma, le pagelle dei giallorossi: Dzeko 5,5, Ibanez 4 (Di giovedì 6 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

SkySport : SIVIGLIA – ROMA 2-0 Risultato finale ? ? #Reguilon (21’) ? #EnNesyri (43’) ? SIVIGLIA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE… - tancredipalmeri : Nel frattempo qualcuno, forse un tifoso romanista arrabbiato per le sue scelte arbitrali in Siviglia-Roma, ha inser… - SkySport : Dzeko dopo Siviglia-Roma: 'Mai stati in partita, per vincere in Europa manca ancora tanto' - filip74111 : @RobMaida i tre centrocampisti del Siviglia valgono 8-9 giocatori della Roma . Già era complicata poi senza Smallin… - Agato_Agato : Non dite a Zazzaroni che la Roma è stata letteralmente asfaltata dal Siviglia. -