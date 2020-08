Modalità notte automatica su Android (Di giovedì 6 agosto 2020) La modalità notte è una funzionalità molto importante ormai presente in moltissimi modelli di smartphone, che aiuta a non affaticare gli occhi quando si usa lo smartphone di notte o in ambienti senza luce.Attivando questa modalità la luminosità dello schermo si abbassa automaticamente dopo una certa ora del giorno e viene attivato (dove possibile) il tema nero, così da facilitare la lettura notturna; al mattino, quando sorge il sole, il telefono torna alle impostazioni normali di luminosità e con il tema chiaro (sempre se non abbiamo forzato il tema scuro per essere sempre attivo).Su Android possiamo attivare la modalità notte automatica sia tramite sistema operativo sia tramite app (per gli smartphone più datati); vediamo ... Leggi su navigaweb

