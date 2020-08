"Gerusalemme è la capitale di Isreaele", ora la Rai deve rettificare - (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesca Galici Il tribunale chiude la controversa scoppiata dopo che a L'Eredità era stata indicata Gerusalemme come capitale di Israele: la Rai dovrà rettificare è finita in tribunale la vicenda della domanda su Israele pronunciata qualche mese fa nel quiz Rai L'Eredità, condotto da Flavio Insinna. Chi segue il programma Rai del tardo pomeriggio si ricorda sicuramente la polemica. Tutto è nato quando, alla domanda su quale fosse la capitale di Israele, la concorrente ha risposto "Tel Aviv". La risposta è stata considerata sbagliata dal conduttore che, su precisa indicazione autorale, ha corretto la concorrente, indicando "Gerusalemme" come risposta corretta. Il giudice si è ... Leggi su ilgiornale

rubio_chef : “Sostenere che Gerusalemme è la capitale di Israele è una falsa informazione, tanto più grave in quanto finisce per… - SkyTG24 : Milano, un ciliegio di Gerusalemme nato sull’asfalto durante il lockdown. FOTO - GianlucaUgolini : 'e' notorio Italia abbia votato a favore risoluzione Nazioni Unite che rifiutava decisione Usa di riconoscere… - LePereCochon : @repubblica Gerusalemme è la capitale d'israele. Dove sarebbe il problema? - MicheleManescal : @ritafrediani @Stupormundi66 @danieledv79 @VitoCavarretta @davidealgebris Una parte di Gerusalemme è sempre Palestina -