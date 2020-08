Conte Inter, le richieste del tecnico. Steven Zhang sarà presto in Italia (Di giovedì 6 agosto 2020) Rimangono alcuni nodi da sciogliere tra Antonio Conte e l’Inter: Steven Zhang sarà presto in Italia La vittoria dell’Inter contro il Getafe negli ottavi di Europa League ha portato un po’ di sereno in casa nerazzurra ma restano, comunque, alcuni nodi da sciogliere prima della prossima stagione tra Zhang e il tecnico nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport Antonio Conte chiederà a fine stagione maggiori poteri, un filo diretto con il presidente e di essere più ascoltato nelle scelte dei giocatori e negli aspetti legati alla vita della squadra. Difficile che il presidente accetti, perché la sua idea è che i ruoli vadano divisi. Sempre secondo il quotidiano romano il ... Leggi su calcionews24

