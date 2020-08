Asintomatico va in ospedale per un dolore alla caviglia: è positivo al Covid (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Si è recato in ospedale per un dolore alla caviglia e ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. È successo a Torre del Greco dove un ragazzo si è recato all’ospedale Maresca per farsi visitare la caviglia dolorante. Come di consuetudine, a tutti coloro che varcano la soglia dell’ospedale viene sottoposto il tampone per verificare la positività o meno al virus e il giovane è risultato infetto, come riportato da Il Fatto Quotidiano. Privo di qualsiasi sintomo riconducibile al Covid, il ragazzo è in isolamento ed il pronto soccorso del Maresca è rimasto chiuso per effettuare la sanificazione degli ambienti. Il ... Leggi su anteprima24

Sette migranti dei 319 arrivati al centro di Pian del Lago a Caltanissetta da Agrigento sono risultati positivi al Covid-19. Uno di loro, pur asintomatico, è stato trasferito nell'ospedale del capoluo ...

Completamente asintomatico ma con un dolore al piede. È così che è stato intercettato un nuovo caso di Coronavirus nel Vesuviano. I fatti in serata, quando un giovane che aveva preso una brutta botta ...

Sette migranti dei 319 arrivati al centro di Pian del Lago a Caltanissetta da Agrigento sono risultati positivi al Covid-19. Uno di loro, pur asintomatico, è stato trasferito nell'ospedale del capoluo ...