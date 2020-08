Stavo col libanese (o col libico?) Raffica di meme dopo la gaffe del grillino Di Stefano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il messaggio di solidarietà agli "amici libici" dopo le eplosioni di Beirut ha scatenato la satira online. Il sottosegretario agli Esteri, Manlio DI Stefano del Movimento 5 Stelle, ha subito cancellato il tweet in cui confonde Libia e Libano ma lo scivolone è diventato lo stesso virale. Ecco alcuni meme, vignette e battute che non risparmiano le gaffe di Luigi Di Maio e degli altri grillini dal presindente cinese Ping al Pinochet venezuelano fino alla pugliese Matera... Leggi su iltempo

PESARO – Per il terzo anno consecutivo la FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, riconosce Pesaro come Comune Ciclabile con il massimo del punteggio: 5 smile. “La bicicletta come mezzo sic ...

A Londra si viaggia sul Tamigi con i ‘taxi sul fiume’ di Uber

I londinesi cominciano a tornare al lavoro dopo il lungo lockdown e Uber lancia il suo servizio di ‘taxi sul fiume’ che consentirà di attraversare la città evitando bus e metropolitana: il nuovo servi ...

