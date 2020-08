Quando Meghan Markle faceva la ‘ragazza valigetta’ in un quiz: una sua amica del tempo racconta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si chiama Deal or No Deal ed è un quiz molto noto negli Stati Uniti. La cifra che il concorrente porterà a casa sta scritta in valigette di metallo che vengono aperte dalle “ragazze valigetta” (così vengono chiamate se vogliamo stare sulla traduzione letterale). E una di queste è stata, per 34 episodi dal 2006 al 2007, Meghan Markle. Ora una collega del tempo, Lisa Gleave, ha raccontato che “la giovane Meghan pensava solo alla sua carriera di attrice e vedeva quel ruolo come di passaggio. “Quando è arrivato il ruolo in Suits – ha spiegato Lisa al Gold Coast Bulletin – non ci ha pensato un attimo e anche se eravamo vicine in quel periodo non l’ho più sentita”. Il compito di ... Leggi su ilfattoquotidiano

