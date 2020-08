Nesta, esultanza sfrenata: il Frosinone in semifinale play off (Di mercoledì 5 agosto 2020) CITTADELLA - Una rete all'ultimo minuto di Ciano vale la semifinale per il Frosinone , che espugna 3-2 il Tombolato ai tempi supplementari. Dopo il doppio vantaggio del Cittadella , firmato Diaw , il ... Leggi su corrieredellosport

