Inter-Getafe 2-0, decidono Lukaku ed Eriksen: i nerazzurri soffrono ma passano ai quarti di Europa League (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Inter batte 2-0 il Getafe e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. Alla Schalke Arena di Gelsenkirchen decidono le reti di Lukaku al 33′ ed Eriksen all’83′. Gli spagnoli falliscono un calcio di rigore al 76′ con Molina. L’Inter affronterà ai quarti la vincente del match tra il Bayer Leverkusen e i Glasgow Rangers in programma domani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Non perderti l'edizione speciale del nostro magazine dedicata alle fasi finali di #UEL !… - zazoomblog : Lukaku apre Eriksen chiude: l’Inter vola ai quarti Getafe k.o. 2-0 - #Lukaku #Eriksen #chiude: #l’Inter - Fantasista98 : Ottima vittoria contro il Getafe che si è dimostrata ancora una volta una squadra tosta. L'Inter ha riposto bene ed… -