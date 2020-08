Giorgi-Juvan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Camila Giorgi e Kaja Juvan si affrontano al secondo turno del Wta International di Palermo 2020. Dopo la vittoria all’esordio con Rebecca Peterson, la maceratese vuole proseguire il proprio cammino nel Ladies Open. La partita sul campo centrale, visibile su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), è in programma nella giornata di giovedì 6 agosto con orario ancora da definire e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine e con tutti gli approfondimenti. Leggi su sportface

