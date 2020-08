Al via la produzione di SWAT 4 negli Usa, quando andrà in onda su Rai2? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ormai sembra una cosa talmente strana e particolare da fare subito notizia. La produzione di SWAT 4 è iniziata proprio in queste ore a Los Angeles ed è una gioia per tutti, non solo i fan che attendevano con ansia questa notizia ma anche per gli addetti ai lavori e migliaia di altri lavoratori che da mesi ormai sono fermi al palo e, molto probabilmente, senza uno stipendio e un'entrata mensile per andare avanti. Dopo una pausa di cinque mesi, la CBS ha dato il via alla produzione di SWAT 4 e dei nuovi episodi che, con molta probabilità, andranno in onda da settembre o ottobre proprio negli Usa. Come con qualsiasi altro progetto in questo momento, in mezzo a picchi di infezioni da COVID-19, la situazione è rimasta appesa ad un filo fino all'ultimo ... Leggi su optimagazine

MarchettiMau : Accordo Regione-Esaote per potenziare la produzione di ventilatori polmonari • Nove da Firenze - Latrinaeuropa : RT @MinutemanItaly: Fca, a Mirafiori e Pratola Serra al via la produzione di mascherine. Dalle auto alle mascherine. Non fa una piega... ht… - MinutemanItaly : Fca, a Mirafiori e Pratola Serra al via la produzione di mascherine. Dalle auto alle mascherine. Non fa una piega... - Notiziedi_it : Fca, a Mirafiori e Pratola Serra al via la produzione di mascherine - via_portami : RT @schnitzlerrr: La produzione di Rampini un lavoratore pubblico la fa nella mezz'ora di pausa pranzo. -