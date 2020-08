Tifosi in fuga dal “calcio igienico”: il virus sta distruggendo il valore sociale del pallone (Di martedì 4 agosto 2020) Bundesliga, ovvero l’avamposto del calcio nella pandemia: il primo campionato a riaprire e il primo a chiudere. E ora il primo a porsi la questione piuttosto imbarazzante: che si fa col pubblico? È un problema finanziario, ma anche sociale. E in Germania il dibattito segue entrambi i versanti con una certa preoccupazione. La Lega tedesca (la DFL) discuterà in un’assemblea generale straordinaria se e come immaginare il ritorno degli spettatori allo stadio, cosa è concepibile e fattibile, cosa le autorità e i politici possono offrire come soluzioni. Un panorama decisionale che coinvolge politici locali, amministrazioni statali e governo federale. “È chiaro – dice alla Faz Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund – che il crescente numero di infezioni nel nostro paese e nei paesi ... Leggi su ilnapolista

Ecco le parole dei tifosi. veryadri Sta mettendo le mani avanti. Sa che il campionato non è finito all'ultima giornata a -1. L'anno prossimo sarà il decimo scudetto ed è pronto ad anticipare la fuga.

Modena, Francesca Trianni regina a Taormina con il suo racconto in fuga dalla Siria

MODENA. Ha fatto due volte centro Francesca Trianni, la giornalista modenese che da sette anni lavora a New York nella redazione di Time, il più famoso magazine del mondo. Innanzitutto perché a lei il ...

