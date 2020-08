Polemiche per lo spot Audi con la bimba che mangia la banana: ritirato (Di martedì 4 agosto 2020) Un bambina mangia una banana appoggiata a un’Audi RS4, mentre lo slogan recita: “Lascia che il tuo cuore batta più forte. Sotto ogni aspetto”. Lo spot della casa automobilistica tedesca ha suscitato un’ondata di Polemiche su Twitter. Accusata di sessismo, Audi si è infine scusata e ha rimosso lo spot.Tra i detrattori, c’era chi accusava la pubblicità di essere “pericolosa” per la sicurezza della bimba, per altri la scena era “sessualmente suggestiva, perché banane e auto sportive sono state spesso viste come simboli della lussuria maschile”.Tanto è bastato per convincere Audi a fare marcia indietro. L’azienda si è scusata in un ... Leggi su huffingtonpost

gretamenchi : quando le persone sono polemiche ho sempre paura di un ceffone improvviso arrivar dal nulla per la maleducazione le… - fanpage : 'I bambini rom sono un po’ come animaletti che alzano la gamba e fanno la pipì sotto a un albero, strisciano per te… - riccrist80 : RT @annarosacosta: Sarebbe bello se fino a domani sera l'@Inter #Twitter mettesse da parte critiche, polemiche e #calciomercato e si unisse… - LorenzoBeretta8 : @fedjadolochov A te non potrà importare ma almeno metto in evidenza ad altri le stronzate che riporti solo per fare… - FrancescoDark : RT @annarosacosta: Sarebbe bello se fino a domani sera l'@Inter #Twitter mettesse da parte critiche, polemiche e #calciomercato e si unisse… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche per Polemiche per lo spot Audi con la bimba che mangia la banana: ritirato L'HuffPost Grado, Giuliano Felluga (Protezione Civile) contro i migranti

Il responsabile della Protezione Civile di Grado attacca i migranti. E un post su Facebook infiamma l'agone politico. Ha chiesto scusa per le parole usate, Giuliano Felluga, della Protezione Civile di ...

Vignola, l'area luna park trasloca ma è polemica

Il Comune autorizza il trasferimento nell'ex Galassini per fare spazio ad una fabbrica di cioccolato. Gli ambulanti si oppongono e chiedono un'altra soluzione VIGNOLA Addio al luna park ...

Il responsabile della Protezione Civile di Grado attacca i migranti. E un post su Facebook infiamma l'agone politico. Ha chiesto scusa per le parole usate, Giuliano Felluga, della Protezione Civile di ...Il Comune autorizza il trasferimento nell'ex Galassini per fare spazio ad una fabbrica di cioccolato. Gli ambulanti si oppongono e chiedono un'altra soluzione VIGNOLA Addio al luna park ...