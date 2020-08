Coronavirus: positivo calciatore Modena, asintomatico (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - Modena, 04 AGO - Il Modena calcio, squadra che milita nel campionato di Serie C ha comunicatoche, a seguito degli esami previsti dal protocollo FIGC per la ripresa dell'attività, dopo il ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus - Sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultate con…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus: c'è un nuovo caso positivo. E' una donna romena Il Messaggero Lombardia, 44 casi di Coronavirus e un morto: a Milano quasi metà dei nuovi contagiati

Il bollettino dell'emergenza coronavirus in Lombardia di oggi, martedì 4 agosto. I nuovi casi positivi rilevati oggi sono 44 (4 sono emersi a seguito di test sierologici e 14 sono debolmente positivi) ...

Coronavirus, focolaio con 97 casi in azienda agricola mantovana

Milano, 4 ago. (askanews) - "Un accurato e tempestivo lavoro di tracciamento e indagine disposto dall'Ats della Valpadana in attuazione delle linee guida emanate da Regione Lombardia ha consentito di ...

