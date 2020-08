‘Uomini e Donne’, Pierpaolo Pretelli lancia il suo primo singolo (in featuring con un’ex corteggiatrice) e nel video flirta con la sua ex Ariadna Romero! (Di lunedì 3 agosto 2020) Noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato scelto nel 2013, insieme a Elia Fongaro, come primo velino nella storia di Striscia La Notizia, Pierpaolo Pretelli ha partecipato anche ad altri programmi televisivi che gli hanno regalato popolarità: prima è stato tra i tentatori della prima edizione Vip di Temptation Island, e pochi mesi dopo è approdato a Uomini e Donne alla corte di Teresa Langella. Nelle ultime ore, però, il suo primo singolo, Rondine, ha sancito il debutto dell’ex Velino nel mondo della musica, come ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram: https://www.instagram.com/p/CDZXWYXCt1n/?igshid=14liry9dlf7dm Il video, super sponsorizzato da moltissimi volti noti all’affezionato pubblico dei reality show come Matteo ... Leggi su isaechia

