L’Inter torna ad Appiano Gentile: nessun confronto tra Conte e la dirigenza (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Inter torna ad Appiano Gentile per preparare la sfida di Europa League contro il Getafe. Dopo il pesante sfogo di Antonio Conte contro la società al termine del match contro l’Atalanta, la dirigenza ha raggiunto il centro sportivo per effettuare i tamponi e verificare l’assenza di nuovi casi di coronavirus. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club nerazzurro, non ci sarebbe però stato alcun confronto tra il tecnico ed i dirigenti. La squadra prosegue dunque la preparazione prima della partenza di martedì per la Germania, dove si svolgerà la fase finale di Europa League, e la dirigenza avrebbe lasciato Appiano per rispettare gli impegni Uefa. Leggi su sportface

