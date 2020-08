Letizia, Juan Carlos annuncia l’addio alla Spagna in una lettera a Re Felipe (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo essere stato coinvolto in alcune notizie di cronaca che hanno suscitato scalpore, Juan Carlos ha preso una decisione che inciderà sul futuro di Letizia di Spagna e di Re Felipe VI. L’annuncio è arrivato con una lettera indirizzata a suo figlio, diramata anche dai canali ufficiali della Famiglia Reale. Negli scorsi mesi, Felipe si è trovato ad affrontare una situazione molto delicata in quanto suo padre, il Re Emerito Juan Carlos, è stato sottoposto ad indagine da parte delle autorità per una questione di fondi provenienti in maniera sospetta dall’Arabia Saudita. In quell’occasione, il marito di Letizia di Spagna aveva reagito con prontezza, ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Juan Letizia di Spagna, in tour con Felipe DiLei Il re di Spagna Juan Carlos lascia il trono e va all'estero per l'inchiesta sui fondi nei paradisi fiscali

Adiòs. Passo indietro del re Juan Carlos in Spagna. Il re emerito lascerà il palazzo della Zarzuela, dove ha abitato negli ultimi 58 anni, per trasferirsi all' estero, dopo le inchieste giudiziarie ch ...

Coronavirus, Re Felipe e la Regina Letizia in Catalogna: proteste indipendentiste

Centinaia di sostenitori dell’indipendenza catalana hanno protestato contro la visita del re Felipe VI e della regina Letizia nella regione nord-orientale come parte di un tour reale attraverso la Spa ...

Adiòs. Passo indietro del re Juan Carlos in Spagna. Il re emerito lascerà il palazzo della Zarzuela, dove ha abitato negli ultimi 58 anni, per trasferirsi all' estero, dopo le inchieste giudiziarie ch ...Centinaia di sostenitori dell’indipendenza catalana hanno protestato contro la visita del re Felipe VI e della regina Letizia nella regione nord-orientale come parte di un tour reale attraverso la Spa ...