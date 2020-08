In Inghilterra cartellino rosso per chi tossisce verso arbitro o avversari (Di lunedì 3 agosto 2020) In vista della prossima stagione la Football Association ha emesso le nuove regole che saranno in vigore, in particolare alcune legate all’emergenza Coronavirus. Le istruzioni per gli arbitri entreranno in vigore fin dall’inizio dei campionati e saranno applicate a tutti i livelli del gioco, non solo nella Premier League Stando a Sky Sports, proprio come … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

In vista della prossima stagione la Football Association ha emesso le nuove regole che saranno in vigore, in particolare alcune legate all’emergenza Coronavirus. Le istruzioni per gli arbitri entreran ...

"PSG su Matip come sostituto di Thiago Silva"

PARIGI - Joel Matip sarebbe l'erede designato per succedere a Thiago Silva nella difesa del Paris Saint-Germain. Come riportano i media inglesi, il difensore del Liverpool sarebbe seguito dal club par ...

