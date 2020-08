Hollywood: non chiamatele figlie di papà (Di lunedì 3 agosto 2020) Bryce Dallas Howard, dopo una carriera da attrice, debutta alla regia sulle orme di suo padre Ron. Maude Apatow, che recita nei film di Judd da quando aveva otto anni, ora ha un ruolo da protagonista nel film Il re di Staten Island. A dirigerla è sempre il babbo: «Questa volta però» rivela a Panorama, «ho sostenuto un vero provino. Come fanno tutti».Un giorno a New York sul set de Il re di Staten Island, il regista Judd Apatow disse al protagonista Pete Davidson una frase innocente: «Stasera passo a prendere le mie figlie e le porto a cena». La risposta, pronunciata con un filo di voce e la faccia scura, fu inaspettata: «Deve essere una cosa piacevole. Siete proprio fortunati». Apatow, 52 anni, in perfetto sincrono col titolo del suo nuovo film ambientato in uno dei distretti di New York, è definito il ... Leggi su panorama

