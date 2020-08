Barbara De Rossi svela conosco attori che hanno ricevute attenzioni particolari da alcune donne (Di lunedì 3 agosto 2020) Durante un’intervista rilasciata a “Libero” Barbara De Rossi ha parlato delle molestie e dice: “Non sono femminista, gli estremismi non mi sono mai piaciuti”. “Ogni campagna di opinione andrebbe impostata sulla base del rispetto anche gli uomini dovrebbero essere rispettati, non si può demonizzarli tutti dicendo che sono delle carogne, perché ce ne sono tanti perbene. E poi pure i maschi ricevono avances indesiderate: conosco storie di attori che si sono trovati in situazioni strane, oggetto di attenzioni particolari da parte di donne”, in passato ha condotto il programma su Raitre “Amore Criminale”, e dice: “Il fatto di essere donna non può essere un pretesto per godere di vantaggi o ... Leggi su musicaetesti.myblog

Barbara De Rossi: "Non sono femminista. Anche i maschi ricevono avances indesiderate"

