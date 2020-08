Dieta a tempo: qual è l’ora giusta per mangiare? (Di domenica 2 agosto 2020) Tra le tante diete ipocaloriche oggi in voga ne emerge una che incuriosisce e sembra avere un’efficacia legata non solo agli alimenti scelti e alla loro combinazione ma anche al momento della giornata in cui certi cibi vengono mangiati. La Dieta a tempo o ore è legata soprattutto a delle dinamiche temporali che sono molto importanti e che vanno rispettate con severità per ottenere i risultati sperati. Secondo un recente studio made in Usa pubblicato su Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism per dimagrire in modo efficace oltre a selezionare alimenti sani è opportuno limitare il consumo di cibo nel pasto serale. La cena è infatti il pasto che andrebbe fatto in modo più leggero e non troppo tardi. Lo studio ha infatti preso in considerazione un campione di individui, persone su cui ... Leggi su quotidianpost

DeniMarcaccini : @sonolunatica_ Io 2 anni fa sono arrivata ad avere le croste col sangue, tremendo... Poi ho fatto una dieta e strus… - BeaSos95 : Ma al tempo stesso mi sento davvero male se penso di dover riniziare una dieta. Che poi il mio problema non è mangi… - Einhell79 : @CarloCalenda Per tornare così non le serve una dieta, ma una macchina del tempo - michelle_psp : ?? cheat meal ?? . Tempo fa feci un sondaggio su Instagram sul pasto libero, e dalle risposte è emerso che molte pers… -