Caso Gregoretti, Salvini attacca Palazzo Chigi: «Da più di due mesi aspettiamo gli atti. Vogliono nascondere qualcosa?» (Di domenica 2 agosto 2020) Tre giorni dopo l’ok del Senato all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, per il Caso Open Arms, il leader leghista va all’attacco su un altro Caso, che lo vede già dover affrontare un processo: quello relativo alla nave Gregoretti. I fatti risalgono al luglio del 2019, quando alla nave della guardia costiera, che aveva soccorso oltre 100 persone, fu impedito di sbarcare in Italia, lasciando di fatto bloccati sull’imbarcazione per cinque giorni sia i naufraghi che l’equipaggio della nave. «Da più di due mesi il mio avvocato attende che Palazzo Chigi trasmetta gli atti in suo possesso sul Caso Gregoretti: un ritardo così ... Leggi su open.online

Dopo l’accusa di atteggiamenti “negazionisti” lanciata ieri dal premier Conte a Matteo Salvini, continua lo scontro a distanza fra i due ex alleati di governo. Il leader della Lega sostiene che “da pi ...

