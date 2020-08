Zingaretti si scaglia contro Salvini definendolo “uno scellerato” (Di sabato 1 agosto 2020) Zingaretti si scaglia contro Salvini: “Ci sono scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina”. Un attacco frontale al leader della Lega In un’intervista rilasciata a Fanpage, il segretario dem, Zingaretti, sottolinea l’importanza di rispettare le misure preventive per evitare l’aumento dei contagi. Arriva tempestiva la critica a Matteo Salvini, presentatosi lunedì scorso all’incontro dei negazionisti in Senato, sprovvisto di mascherina. Zingaretti ha così commentato: “Quegli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina.” L’appello ai giovani Zingaretti ha poi proseguito, ribadendo l’importanza, soprattutto per i ... Leggi su zon

Duro botta e risposta fra il leader del Partito democratico Nicola Zingaretti ed il segretario della Lega Matteo Salvini. Probabilmente infastidito dall'ultimo attacco dell'ex vicepremier, che giovedì ...

