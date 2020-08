Unomattina, Monica Setta: “Tiberio Timperi? Non siamo amici, non ho neppure il suo numero di cellulare” (Di sabato 1 agosto 2020) Monica Setta è stata riconfermata anche per la prossima stagione televisiva al timone di Unomattina in famiglia, il contenitore di Rai 1 che conduce assieme a Tiberio Timperi. Ma proprio parlando del collega, nel corso di un’intervista al settimanale Vero, Monica Setta si è lasciata andare a una rivelazione: “A differenza di altre coppie della tv, io e Tiberio non siamo diventati amici… Non ho neppure il suo numero di cellulare né ci seguiamo sui social”. Incredibile, ma vero. Eppure funzionano molto sul piccolo schermo e sono una delle coppie televisive molto amate dal pubblico. Come conferma la stessa Monica Setta: “Il nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Unomattina, Monica Setta: “Tiberio Timperi? Non siamo amici, non ho neppure il suo numero di cellulare” - Patrizia_Monica : RT @AzzolinaLucia: Come si farà a scuola a mantenere la distanza di sicurezza di un metro, richiesta dal Cts del Ministero della Salute? A… - MattiaGallo17 : RT @mfrittella: Dal 6 settembre condurrò con Monica Giandotti @Unomattina, il buongiorno di @RaiUno e @Tg1Raiofficial. Dopo19 anni mi allon… - robertorace : RT @mfrittella: Dal 6 settembre condurrò con Monica Giandotti @Unomattina, il buongiorno di @RaiUno e @Tg1Raiofficial. Dopo19 anni mi allon… - lorenzasavi : RT @Unomattina: #SetteStorie Monica Maggioni racconta i sogni dei migranti @RaiUno #unomattinaestate #27luglio @AleBaracchini https://t.c… -