Probabili formazioni Juventus-Roma: i due tecnici in perfetta linea sui cambi (Di sabato 1 agosto 2020) Probabili formazioni Juventus-Roma, i due tecnici in perfetta linea sui cambi, tanti giovani e priorità ora all’Europa che incombe Probabili formazioni Juventus-Roma, i due tecnici in perfetta linea sui cambi, tanti giovani e priorità ora all’Europa che incombe. Andiamo a vedere le Probabili formazioni secondo goal.com. Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia. Roma (3-4-2-1): Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: 38ª giornata Goal.com Brescia-Sampdoria, le probabili formazioni: Quagliarella per il record, Gastaldello ai saluti

Dall’altro lato il Brescia vuole chiudere con una vittoria tra le mura di casa. Diego Lopez punta tutto su Torregrossa in attacco in coppia con Ayé. Ultima partita della carriera per Gastaldello in di ...

Serie A, 38ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le altre tre partite selezionate da Super6 per il 38° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

