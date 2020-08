Ostia, far west a via Vasco De Gama: lite finisce a colpi di pistola (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Far west a Ostia in via Vasco De Gama dove nel pomeriggio è scoppiata una lite tra due uomini del posto, entrambi con precedenti per droga e rapina. E accaduto intorno alle 16. Uno dei due, un 47enne, era in strada mentre l’altro era affacciato al balcone. Al culmine del dissidio il 47enne ha esploso ben 8 colpi di pistola. Sul posto è arrivata poco dopo la polizia e gli agenti delle Volanti e del commissariato di Ostia hanno arrestato il 47enne. Al momento sono in corso accertamenti. La pistola è risultata rubata.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Ostia, far west a via Vasco De Gama: lite finisce a colpi di pistola... - lsaccani67 : RT @Adnkronos: Ostia, far west a via Vasco De Gama: lite finisce a colpi di pistola - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: Ostia, far west a via Vasco De Gama: lite finisce a colpi di pistola - v3rd3acqua : RT @Adnkronos: Ostia, far west a via Vasco De Gama: lite finisce a colpi di pistola - Adnkronos : Ostia, far west a via Vasco De Gama: lite finisce a colpi di pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia far Ostia, far west a via Vasco De Gama: lite finisce a colpi di pistola SassariNotizie.com Ostia, far west a via Vasco De Gama: lite finisce a colpi di pistola

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Far west a Ostia in via Vasco De Gama dove nel pomeriggio è scoppiata una lite tra due uomini del posto, entrambi con precedenti per droga e rapina. E accaduto intorno alle ...

Cigni reali, aironi rossi e tuffetti: boom di nascite all'Oasi Lipu di Ostia

Tra cavalieri d’Italia, cigni reali, aironi rossi e tuffetti, quest’anno all’oasi Lipu di Ostia è boom di nascite. E i birdwatcher che frequentano l’area ne approfittano per immortalare i “primi passi ...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Far west a Ostia in via Vasco De Gama dove nel pomeriggio è scoppiata una lite tra due uomini del posto, entrambi con precedenti per droga e rapina. E accaduto intorno alle ...Tra cavalieri d’Italia, cigni reali, aironi rossi e tuffetti, quest’anno all’oasi Lipu di Ostia è boom di nascite. E i birdwatcher che frequentano l’area ne approfittano per immortalare i “primi passi ...