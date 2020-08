Morto bambino di quattro anni travolto dal cancello. Tragedia a Treviso (Di sabato 1 agosto 2020) È Morto il bambino di quattro anni che mercoledì sera nel trevigiano è stato travolto dal cancello di casa. La disperazione dei genitori È Morto Tommaso, il bambino di quattro anni che mercoledì sera è rimasto vittima di un gravissimo incidente a casa a Dosson di Casier, in provincia di Treviso, quando è stato travolto dal cancello automatico della villetta di famiglia. La morte celebrare è stata dichiarata ieri sera. Il piccolo era sedato e nella notte tra mercoledì e giovedì, subito dopo l’incidente, appena giunto in ospedale era stato sottoposto a un delicato intervento di ... Leggi su bloglive

Quarantasei ore. Tanto è durata l'agonia di Tommaso Tiveron, il bambino di 4 anni anche mercoledì sera è rimasto vittima di un gravissimo incidente domestico in via IV Novembre a Dosson, in provincia ...