Moggi attacca Carraro | “Così guidava scudetto e retrocessioni con gli arbitri”

Duro attacco di Luciano Moggi a Carraro, sulle colonne di Libero. L'ex dirigente Juve scrive che Carraro guidava scudetti e retrocessioni manovrando gli arbitri. E chiama in causa le intercettazioni telefoniche di quando Carraro era alla guida della Figc. "Cercava di "guidare" le retrocessioni. In un'intercettazione si incavola infatti con il designatore dicendogli: «Ma allora a te gli arbitri non danno più retta. Questa settimana la Lazio gioca a Milano e non si può far niente, ma da domenica prossima va aiutata perché non può retrocedere e non può retrocedere neppure la Fiorentina». Sarebbe interessante riflettere sulla frase: «Domenica la Lazio va a giocare a Milano e non si può ...

Ci risiamo. La Juventus ha vinto un altro scudetto e si torna a bisticciare sui numeri. Quanti sono? Trentotto o 36? Come solitamente accade, qualcuno lo va a c ...

Juventus, attacco frontale: “Quando è in difficoltà scatta l’aiutino”

Duro attacco di Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato: “Quando la Juventus è in difficoltà scatta l’aiutino. Moggi juventino prototipo” Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, rivolge un ...

