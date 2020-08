Malore in piazza Bellini: soccorritori arrivano in ritardo e vengono aggrediti (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ritardi, insulti e aggressioni. A piazza Bellini, questa notte si è scatenato il caos. Un ragazzo di colore in preda alle convulsioni giaceva per terra. Immediata la richiesta dei soccorritori che, però, hanno tardato ad arrivare. Circa alle 3:45 di un venerdì sera qualsiasi, come riportato dalla pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”, gli infermieri del 118, si stavano recando a piazza Bellini per soccorrere un ragazzo in preda alle convulsioni probabilmente causate dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Galeotto il traffico o qualche altro intoppo che ha fatto ritardare i soccorritori che, una volta arrivati a destinazione, sono stati accolti da una folla di passanti che li accusava di essere ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Napoli, ragazzo si sente male in piazza Bellini: presenti aggrediscono il 118 - lavocemanduria : Malore in piazza e risulta positivo al Covid, scatta l'allarme contagio in tutto il comune -

Ultime Notizie dalla rete : Malore piazza Malore in piazza e risulta positivo al Covid, scatta l'allarme contagio in tutto il comune La Voce di Manduria Napoli, operatori del 118 aggrediti in piazza Bellini: interviene la polizia

Intervento della polizia la scorsa notte in piazza Bellini, nel centro storico di Napoli, a difesa di un equipaggio del 118 intervenuto con un'ambulanza sul posto per un uomo colto da malore. L'interv ...

Il Lario fa un’altra vittima: ventenne si tuffa e non riemerge. Trovato sul fondale

Un tuffo nel lago, vicino al Lido di Faggeto dove aveva lavorato fino a poco tempo prima. Gli amici che lo vedono immergersi, ma Camara Tamba, ventenne di origine gambiana, non è più riemerso. Chi lo ...

Intervento della polizia la scorsa notte in piazza Bellini, nel centro storico di Napoli, a difesa di un equipaggio del 118 intervenuto con un'ambulanza sul posto per un uomo colto da malore. L'interv ...Un tuffo nel lago, vicino al Lido di Faggeto dove aveva lavorato fino a poco tempo prima. Gli amici che lo vedono immergersi, ma Camara Tamba, ventenne di origine gambiana, non è più riemerso. Chi lo ...