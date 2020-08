Lucca, il post di un’infermiera: «Col cavolo che il virus è finito. Voi senza mascherina, io sudo dentro lo scafandro» (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto)Ce l’ha con «tutti quegli imbecilli che continuano a dire che tanto il virus è finito». Si chiama Rachele e fa l’infermiera a Lucca, all’ospedale San Luca. Il suo sfogo su Facebook è raccontato dal Corriere Fiorentino. Uno sfogo duro, pubblicando una sua foto con quello che chiama «questo bello scafandro» e pensando agli «imbecilli», mentre lo indossa «per l’ennesima volta» per essere in «prima linea» nella lotta al Coronavirus. Uno sfogo duro che – sembra – l’azienda Asl Nord Ovest non avrebbe preso bene. Tanto da valutare un richiamo dell’infermiera. Nel reparto di terapia intensiva di Lucca, in questo ... Leggi su open.online

