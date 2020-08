Hamilton vola in pole a Silverstone, Leclerc quarto dietro a Verstappen (Di sabato 1 agosto 2020) Lewis Hamilton vola in pole a Silverstone, 91esima in carriera, per il Gp di Gran Bretagna, quarto appuntamento del Mondiale di F1 in programma domani sulla pista inglese. Prima fila tutta Mercedes con Hamilton che partirà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, quarto dietro alla Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Decimo Vettel. Eliminata in Q2 la Red Bull di Albon e la Racing Point di Hulkenberg. Fuori in Q1 le Alfa Romeo. Leggi su ilfogliettone

uzapelloni : #Hamilton vola a più di 250 orari in pole position al #britishgp davanti a Bottas Verstappen e a un ottimo Leclerc.… -