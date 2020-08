Giovane tenta suicidio da un viadotto dell’autostrada: chiusa la A14 (Di sabato 1 agosto 2020) Disposta la chiusura dell’autostrada A14 a causa di un tentativo di suicidio in autostrada. Lunghe code nel tratto di autostrada tra Pescara e Pineto in direzione Ancona. Momenti di tensione sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un tentativo di suicidio sul viadotto Cerrano, è stata disposta la chiusura del tratto tra Pescara nord e Pineto. La chiusura è stata ordinata da ormai 3 ore, generando ben 5 km di code vista la grande affluenza a causa delle vacanze. Il ragazzo di 27 anni di Pianella ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal viadotto Cerrano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, le forze dell’ordine e il personale di Autostrade. Sono tutt’ora in corso i delicatissimi tentativi dei vigli ... Leggi su bloglive

pairsonnalitesF : Tenta di rapinare per la seconda volta lo sesso ragazzo: chiede aiuto alla polizia e viene arrestato: Ha minacciato… - STEFANIABRIGAT1 : @Alex_110958 È l' atavico incontro tra la giovane opportunista che tenta la scalata sociale e il vecchio satiro che… - tvprato : Tenta di buttarsi dal balcone dopo una lite tra i genitori: giovane salvata dal gesto coraggioso di un carabiniere - EmanuelePigni : @giulx_tomlinson Julien Sorel è un giovane povero e ambizioso che tenta di ascendere socialmente nella Francia dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane tenta Tenta di rapinare per la seconda volta lo stesso ragazzo: chiede aiuto alla polizia e viene arrestato AltaRimini San Cosimato, Carocci in piazza con la scorta

Ci sono gli organizzatori. C’è il pubblico. C’è lo schermo. E c’è la scorta. Nel paese delle emergenze nuove e vecchie, evocate e imposte dagli avvenimenti, quella dell’ideatore di una rassegna cinema ...

A14, 27enne tenta il suicidio dal viadotto Cerrano/ Autostrada chiusa, 7 km di coda

Un ragazzo sta minacciando il suicidio sull’autostrada A14. Dopo essersi recato su un viadotto dell’autostrada, si è praticamente appeso verso l’esterno, dicendo che l’avrebbe fatta finita. L’episodio ...

Ci sono gli organizzatori. C’è il pubblico. C’è lo schermo. E c’è la scorta. Nel paese delle emergenze nuove e vecchie, evocate e imposte dagli avvenimenti, quella dell’ideatore di una rassegna cinema ...Un ragazzo sta minacciando il suicidio sull’autostrada A14. Dopo essersi recato su un viadotto dell’autostrada, si è praticamente appeso verso l’esterno, dicendo che l’avrebbe fatta finita. L’episodio ...