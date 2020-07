Recensione The Umbrella Academy 2, quando una seconda stagione sistema i problemi della prima (Di venerdì 31 luglio 2020) Recensione The Umbrella Academy, stagione 2. La stagione della correzione che alterna tematiche sociali, a una storia di supereroi problematici che ha riscoperto quel ritmo che prima mancava. Dal 31 luglio su Netflix. A più di un anno dalla prima stagione, da venerdì 31 luglio su Netflix debutterà la seconda stagione di The Umbrella Academy, la serie tratta dai fumetti di Gerard Way, frontman e fondatore dei My Chemical Romance e illustrati da Gabriel Bá. Una seconda stagione che si distingue dalla prima per un ritmo più veloce e gradevole. The Umbrella ... Leggi su dituttounpop

