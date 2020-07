Migranti ammassati per terra. A Lampedusa l'hotspot è un inferno (Di venerdì 31 luglio 2020) Maurizio Zoppi Ininterrotti gli sbarchi di Migranti a Lampedusa. L'hotspot non accenna a svuotarsi e i cancelli di contrada Imbriacola rimangono sempre aperti per accogliere sempre nuovi ospiti. Grandi disagi nella struttura dove i presenti sono arrivati a 872 a fronte di una capienza massima prevista per 95. Migranti ammassati tra di loro, distesi per terra senza nessun dispositivo di protezione. Il centro Migranti di Lampedusa è la fotografia di un paradosso che il governo romano a quanto sembra non riesce a gestire. L’hotspot dell’isola siciliana è stracolmo e gli sbarchi non smettono di cessare. Quasi mille gli ospiti a fronte di una capienza prevista di 95. Gli ... Leggi su ilgiornale

TREVISO Farah attraversa il piazzale della caserma «Serena» tenendo per mano la mamma, mentre un paio di bimbi le sfrecciano accanto in bicicletta. Nessuno di loro con indosso la mascherina. Lei avrà ...

Arriva l’esercito per l’emergenza migranti

“Entro pochi giorni sarà garantito l’invio nelle acque della Sicilia di una capiente nave-passeggeri da riservare ai migranti e il ricorso a contingenti delle forze armate, da destinare alle aree più ...

