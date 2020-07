La vergognosa sanità di De Luca: dottoressa aggredita a colpi di mozzarelle da un paziente (Di venerdì 31 luglio 2020) aggredita a colpi di mozzarelle, a Napoli, in Campania, nella vergognosa sanità gestita dal presidente-sceriffo-cinghialone Vincenzo De Luca. Un episodio che ha coinvolto una dottoressa, non il primo e di questo passo neanche l’ultimo, visto che il tema è completamente ignorato dalla campagna elettorale del governatore, che preferisce fare demagogia sui morti altrui. La violenza negli ospedali di De Luca L’aggressione a colpi di mozzarella, una costante nei nosocomi napoletani e campani, è scattata ai danni di una dottoressa dell’ospedale del Mare. Un familiare di un paziente, che lamentava l’attesa troppo lunga, le ha scagliato contro un contenitore di ... Leggi su secoloditalia

Manuel_Lai91 : E nemmeno vengono processati i ministri compreso il Presidente che insieme a lui hanno preso le decisioni sull'… - 2631925 : RT @fbordo: La vergognosa situazione della #sanità nel Lazio. Con o senza conti in Svizzera. Via @Capezzone - Sima_luse : Questa è la situazione vergognosa della sanità sarda. Nieddu e Solinas non sono in grado di gestire un bel nulla.… - fbordo : La vergognosa situazione della #sanità nel Lazio. Con o senza conti in Svizzera. Via @Capezzone - dax98431046 : @Mela09061860 @strange_days_82 Da cittadino che paga le tasse, ascolto e ragiono. il tutto puzza come un cesso! Men… -

Ultime Notizie dalla rete : vergognosa sanità Elizabeth Strout: «Negli Usa il Covid ha diviso i ragazzi dagli anziani» Corriere della Sera