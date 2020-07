Il nuovo acquisto del Napoli – Cifra record per Victor Osimhen (Di venerdì 31 luglio 2020) Victorn Osimhen è l’acquisto più costoso della storia della Società Sportiva Calcio Napoli. Osimhen arriva dopo aver indossato la maglia del Lille. Ormai non si … L'articolo Il nuovo acquisto del Napoli – Cifra record per Victor Osimhen proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Chelsea, #Giroud accoglie il nuovo acquisto #Werner: “Per me sarà uno stimolo” - Maggico7 : *Tweet infantile* Io comunque vorrei che @juventusfc annunciasse un nuovo acquisto o almeno un' accelerata, una tr… - etendenza : #Osimhen Perché il Napoli ha ufficializzato il suo ultimo (primo nel nuovo mercato) grandissimo acquisto. - CitizenPost : Il titolare della carta riceveva una notifica ad ogni nuovo acquisto - carlacasu : Il titolare della carta riceveva una notifica ad ogni nuovo acquisto -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo acquisto Pallavolo, serie B1 femminile: Jennifer D'Antoni nuovo acquisto della Pvt Modica Nuovo Sud Osimhen sui social: "Darò tutto me stesso! Non vedo l'ora di scendere in campo"

"Il prossimo capitolo sarà il Napoli. E' molto eccitante e non vedo l'ora di scendere in campo con la squadra, voglio ringraziare i fan nelle ultime settimane e darò sicuramente il massimo in campo pe ...

Ufficiale: Osimhen è un nuovo calciatore del Napoli

Poche semplici parole per concretizzare un’attesa lunga settimane. Una trattativa di circa 80 milioni complessivi tra cartellino ed ingaggio. L’acquisto di Osimhen del Lille dovrebbe prevedere la cons ...

"Il prossimo capitolo sarà il Napoli. E' molto eccitante e non vedo l'ora di scendere in campo con la squadra, voglio ringraziare i fan nelle ultime settimane e darò sicuramente il massimo in campo pe ...Poche semplici parole per concretizzare un’attesa lunga settimane. Una trattativa di circa 80 milioni complessivi tra cartellino ed ingaggio. L’acquisto di Osimhen del Lille dovrebbe prevedere la cons ...