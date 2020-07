Furia: “Sui migranti uso improprio sito Regione” (Di venerdì 31 luglio 2020) “La pagina istituzionale della Regione non è uno strumento di propaganda politica né deve essere prestata a scopi di parte”. Così il segretario piemontese del Partito Democratico Paolo Furia commenta l’utilizzo del sito ufficiale della Regione Piemonte per argomentare la vicenda migranti-Covid. Un uso “improprio delle pagine istituzionali della Regione” secondo Furia. “Cirio faccia quello che vuole con i suoi social: al massimo verrà smentito dai suoi stessi collaboratori, e ci perde la faccia da solo, ma non trascini la Regione in questo degrado comunicativo e morale”. “A maggior ragione – dichiara ancora Furia – dopo la presa di posizione del Presidente dell’Ordine dei Medici di ... Leggi su nuovasocieta

