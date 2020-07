Estate e prevenzione, lo screening del Pascale sbarca in Cilento (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Seconda tappa del tir della prevenzione del melanoma nel Cilento. Un’iniziativa promossa dall’Istituto dei tumori di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Melanoma Onlus e con Cittadinanzattiva. Dopo il successo di due settimane fa, quando il tir ha toccato le piazze di Battipaglia, Paestum e Agropoli, oggi pomeriggio i collaboratori dell’oncologo Paolo Ascierto, Fabrizio Ayala e Rossella Di Trolio, offriranno consulenze gratuite in piazza Primicile Carafa a Cicerale, dalle 15 alle 18. Domani si replica a Palinuro con un doppio appuntamento in piazza Virgilio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si chiude domenica a Vallo della Lucania dove il tir sarà parcheggiato in piazza Vittorio Emanuele, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Un’iniziativa che si ripete sull’onda ... Leggi su anteprima24

Sdraio, ombrelloni, sistemi di nebulizzazione per rinfrescare, punti di ristoro con vendita di alimenti e bevande, servizi igienici. E ancora, aree gioco e fitness, coperte da gazebo, dedicate al gioc ...

Trascorri l'estate a Palazzo Strozzi! Non perdere la grande mostra Tomás Saraceno. Aria

Continua a Palazzo Strozzi durante l’estate Tomás Saraceno ... rispettando le norme di prevenzione sanitaria, permetteranno un nuovo avvicinamento alla mostra, un ritorno a una fruizione di ...

